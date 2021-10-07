Михаил Ведерников поздравил Путина с днем рождения

13:58, 07 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поздравил президента России Владимира Путина с 69-летием.

«Глава государства оказывает значительную помощь региону. По его поручению создана АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Силами этой организации приводится в порядок большое количество объектов нашего культурного наследия», - отметил губернатор.

Кроме того, как подчеркнул Ведерников, по решению Путина были построены три корпуса Псковской областной инфекционной больницы, которая сегодня является нашим основным инструментом в борьбе с пандемией, и за год работы были спасены сотни жизней.

«При поддержке главы государства начинаем обновлять инфраструктуру приграничных районов – это большая работа, подготовка к которой активно идёт по всем направлениям, - заметил глава региона, добавив, что в планах строительство учебно-лабораторного корпуса, модернизация электросети и коммунального хозяйства, дальнейшее развитие системы здравоохранения. – Президент слышит нас, знает о наших сложностях и помогает в реализации необходимых решений».

В завершение губернатор поблагодарил Владимира Путина за постоянную помощь и поддержку региона, пожелав ему крепкого здоровья, сил, удачи и новых побед.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент не проставляется на день рождения.