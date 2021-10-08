150 тысяч жителей Псковской области могут оштрафовать из-за долгов за электричество

09:13, 08 октября 2021, ПАИ

Из-за долгов за электричество штраф рискуют получить 150 тысяч жителей Псковской области, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Псковэнергосбыт».

Объем просроченной задолженности превышает 290 млн рублей. Больше всего должников - в Пскове, Великих Луках, Псковском и Великолукском районах.

В компании предупредили, что у неплательщиков есть три недели, чтобы избежать неустойки. С 1 ноября Псковэнергосбыт начнет начислять пени на сумму задолженности.

Избежать начисления пеней можно, если до 31 октября погасить долги, включая текущие начисления. Проверить сумму долга и заплатить без комиссии можно в Личном кабинете потребителя, на сайте Псковэнергосбыта без регистрации и в центрах обслуживания потребителей.

Сумма долга указывается также в ежемесячных квитанциях. Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25 числа любым удобным способом.

В компании также напомнили, что по закону неустойка на сумму просроченной задолженности начисляется через 30 дней начиная с 10 числа месяца, следующего за расчетным. Второй и третий месяц неоплаты (с 31-го по 90-й дни) обойдутся должнику в размере 1/300 ставки ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Начиная с 91-го дня просрочки оплаты счета пени исчисляются в повышенном размере, исходя из 1/130 ставки ЦБ РФ за каждый день. Размер неустойки определяется Жилищным кодексом РФ и не ограничен предельной суммой, то есть, чем больше просрочка и сумма долга, тем выше будет сумма штрафа. Квитанции с пенями должникам придут уже в ноябре.

Ранее в Псковэнергосбыте объяснили, как передать показания электросчетчика. Свыше 30 тысяч жителей Псковской области открыли Личный кабинет от Псковэнергосбыта.