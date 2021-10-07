Объявлен аукцион на ремонт двора на улице Звездной в Пскове

16:30, 07 октября 2021, ПАИ

​

Объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирного дома № 11а по улице Звездной в Пскове. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 161 тыс. 94 рубля. Средства будут выделены из бюджета муниципального образования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 19 октября 2021 года. Работы необходимо завершить к 30 ноября 2021 года.