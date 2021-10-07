18 лет проведёт в колонии пскович за убийство топором двух человек

17:43, 07 октября 2021, ПАИ

18 лет лишения свободы получил житель Пскова за убийство топором двух человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Следственный комитет в январе 2020 года раскрыл двойное убийство, совершенное в январе 2008 года в доме на 6-м переулке (район Шабаны). Убитыми оказались супружеская пожилая пара. Мужчина нанёс им множественные удары топором.

В октябре и апреле 2020 года присяжные заседатели выносили вердикты о непричастности подсудимого к убийству. Приговоры обжаловала прокуратура Псковской области, суд оба раза отменял оправдательные приговоры и направлял дело на новые судебные разбирательства.

7 октября Псковский областной суд вынес приговор 40-летнему псковичу, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.