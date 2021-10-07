Псковичей просят помочь с лечением двух подопечных приюта «Лесопилка», попавших в беду

17:30, 07 октября 2021, ПАИ

Сразу два наших подопечных псковского зооприюта «Лесопилка» попали на прием к врачу в ветеринарную клинику. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Экстренно госпитализирован в стационар кот Френки (в клинике записан как Фреди), который попал в движок машины — у него были травмированы голова и лапы рваными ранами. В приюте Френки получал лечение, обработки, начал самостоятельно есть, мурлыкать, появилось явное улучшение состояния. «А вчера нас встретил несчастный кот в луже крови. Сейчас Френки на стационаре в клинике. Что с ним - непонятно. Взяты все возможные анализы, сделано УЗИ. Мы ждем результатов», - рассказали в «Зоозащите».

Потребовалась помощь врачей и собаке Ирме, которую забрали из Неёлово с жуткой раной на бедре. Животному сделали операцию, всё шло хорошо, но внезапно у Ирмы случился приступ, похожий на эпилептический. Уже двое суток собака ходит, как «пьяная», падает, на всё натыкается. При этом от еды она не отказывается. «Несмотря на очень тщательный и долгий прием, диагноза нет. Сданы анализы. Ждем результат. А пока Ирма всё ещё «пьяная». Лечение животных в клиниках очень дорогое «удовольствие» для приюта. Мы очень-очень просим помощи», - добавили зоозащитники.

Сейчас на двоих питомцев уже потрачено больше 11 000 рублей. Волонтёры будут благодарны за любую переведенную сумму. Номер карты для пожертвований можно найти в группе приюта.