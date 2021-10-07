«Главная тема»: Любимые места Псковской области
Три самых популярных альтернативных достопримечательности Псковской области теперь можно увидеть с высоты птичьего полета. Псковское агентство информации сегодня опубликовало заключительное видео о не самых очевидных местах, привлекающих жителей и гостей области.
Напомним, к 77-летию региона Псковское агентство информации запустило флешмоб, по результатам которого был назван топ-3 любимых мест жителей Псковской области. Первое место заняла Гдовская крепость XIV века, второе место – парк «Городской вал» в Опочке, третье – Трутневские пещеры в Гдовском районе.
Все новости о флешмобе ПАИ к 77-летию Псковской области можно посмотреть в специальном сюжете здесь.
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