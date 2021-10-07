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Общество

У скульптуры страшной нововоронежской Алёнки появился конкурент

Страшный оскал скульптуры объясняется разрушением от времени. Фото Вконтакте

В селе Хрящёвка Самарской области водителей встречает стелла, на которой изображена женщина в кокошнике и с караваем. Но время так изуродовало лицо скульптуры, что это изваяние теперь может потягаться в уродливости с нововоронежской Алёнкой, которая стала даже интернет-мемом, пишет газета «Комсомольская правда».

​Женщину с караваем установили ещё в советские времена. Местным жителям она настолько примелькалась, что они и не заметили бы её обезображенного лица. Но фото попало в интернет, и теперь интрнет-пользователи спорят,  какая из двух скульптур страшнее выглядит.

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