Ведерников: Только массовая вакцинация позволит вернуться к нормальной жизни

07:26, 08 октября 2021, ПАИ

Только массовая вакцинация позволит вернуться к нормальной жизни, заявил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он также привел данные статистики относительно кампании по вакцинации на 7 октября. Первым компонентом вакцины привились уже 186 623 человека, в том числе 373 псковича сделали прививку вчера. Обоими компонентами вакцинирован 178 071 человек. 7 октября второй укол сделал 581 пскович.

Ревакцинацию прошли 5 856 жителей региона, 421 человек ревакцинировался 7 октября.

Использовано 76,1% от поступившей в Псковскую область вакцины.