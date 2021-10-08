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Ведерников: Система здравоохранения Псковской области перегрета

Система здравоохранения перегрета из-за коронавируса, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу 8 октября.

Глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация характеризуется устойчивым ростом ежесуточного числа заболевших. С начала прошлого месяца эта цифра выросла практически в два раза и сейчас составляет более 200 новых случаев в сутки.

«Нагрузка на систему здравоохранения стремительно увеличивается и, по сути, становится предельной. Мы вынуждены направлять на борьбу с коронавирусом всё больше и больше ресурсов, - заявил Михаил Ведерников. - На этой неделе мы полностью перепрофилировали Псковскую межрайонную больницу, чем увеличили общий коечный фонд до 780 мест. Это вполовину больше, чем в начале сентября, но при этом свободными остаются уже менее 20% коек. Следующий шаг, и скорее всего, нам придётся его сделать, – перепрофилирование коек для долечивания в районах. Это добавит ещё 164 места». 

По словам губернатора, непростая ситуация сложилась и в службе скорой помощи. В августе бригады выезжали на 500-550 вызовов, сейчас - на 800.

«Это практически лимит возможностей скорой помощи. Все цифры крайне высокие. Система здравоохранения объективно перегрета. Это подтверждает, что все принятые на прошлом оперштабе решения, какими бы болезненными они ни стали, были своевременными и оправданными», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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Ведерников: Система здравоохранения Псковской области перегрета


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