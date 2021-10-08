Звоните Печкину. Сюжет ПАИ о новом участке курьерской доставки

09:29, 08 октября 2021, ПАИ

Специализированный участок курьерской доставки EMS-отправлений открылся 6 октября на улице Герцена, 16. В помещении работают окна приема и выдачи почтовых отправлений для населения. Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте и узнали детали работы.

Как доставить посылку на восьмой этаж без лифта, что покупают в отделении почты и что такое «описание отправителя» - смотрите в нашем сюжете.

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