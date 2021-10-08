Звоните Печкину. Сюжет ПАИ о новом участке курьерской доставки
Специализированный участок курьерской доставки EMS-отправлений открылся 6 октября на улице Герцена, 16. В помещении работают окна приема и выдачи почтовых отправлений для населения. Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте и узнали детали работы.
Как доставить посылку на восьмой этаж без лифта, что покупают в отделении почты и что такое «описание отправителя» - смотрите в нашем сюжете.
Более подробную информацию читайте в других наших материалах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
08 октября 2021
Главный акушер Минздрава: В России не зафиксировано случаев осложнений при вакцинации беременных от COVID-19