Псковичам предлагают выбрать объекты для благоустройства

13:47, 08 октября 2021, ПАИ

Временно исполняющий обязанности главы городской администрации Борис Елкин на своей странице в Instagram рассказал псковичам о новой зоне отдыха на улице Алмазной и предложил горожанам внести предложения по благоустройству других территорий.

Среди предложений псковичей были: территории возле Ледового дворца, гостиницы «Рижская», Летний сад, площадь Ленина, улица Байкова.

«Во дворах домов Индустриальной, 4, 4а есть интересное место с небольшим возвышением. На довольно большой территории располагается старинная детская площадка, которую нельзя использовать, и беседка советских времен. Было бы здорово, если бы там появилась зона для отдыха, тем более что других подобны зон поблизости нет. Ближайшая – Летний сад», - написала псковичка.

Также горожане заметили, что в парке на улице Западной нет места для отдыха. «Парк очень хороший, но совсем не обустроенный, кроме спортивной и детской площадки», - заметили псковичи.

«Хотелось бы интересных решений на улицах, и не только в центре», - заметила псковичка.

Другая жительница города отметила необходимость благоустройства в более доступных местах. «Задумка очень впечатляет. В парках, на набережных было бы здорово видеть такое, а может, что-то и интереснее».

Остальные жители оценили новую зону отдыха и отметили, что были бы рады подобной площадке в любом месте города.