Александр Голышев покинул пост директора Псково-Изборского музея-заповедника

13:50, 08 октября 2021, ПАИ

Александр Голышев покинул пост директора Псково-Изборского музея-заповедника, пишет «Псковская правда».

Александра Голышева на этом посту сменила Светлана Мельникова. В пресс-службе музея эту информацию подтвердили. Сейчас проходит встреча коллектива музея с новым руководителем.

Светлана Мельникова - музейный и общественный деятель Российской Федерации, бизнесвумен, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» (2016—2018), в 2010—2016 и с 11 декабря 2018 года по 23 апреля 2021 года — генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, заслуженный работник культуры РФ (2004), член Российского комитета ИКОМ. Родилась в Южно-Сахалинске.