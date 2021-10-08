Глава Минздрава заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

14:29, 08 октября 2021, ПАИ

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, пишет ТАСС.

Под медицинским наблюдением в стране находятся более 1,038 млн пациентов, зараженных коронавирусом.

«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется», - отметил он во время посещения Курской областной клинической больницы.

Министр также отметил, что в стране разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Всего по состоянию на 8 октября в России выявлено 7 717 356 случаев заболевания коронавирусом, 6 819 796 человек выздоровело, 214 485 – умерло.