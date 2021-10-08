Псковская область занимает 11-е место в стране по уровню заболеваемости COVID-19

15:04, 08 октября 2021, ПАИ

11-е место занимает Псковская область по уровню заболеваемости коронавирусом в стране, шестое место – по СЗФО. Об этом сообщила и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам спикера, четвертую неделю подряд в регионе фиксируется рост заболеваемости. За последнюю неделю он составил 22,5%.

За 39-ю неделю по каждой возрастной категории зафиксирован рост, наибольший – среди детского населения. Высокие уровни заболеваемости среди псковичей 30-49 лет, 50-64 года, 65 лет и старше.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 107 очагов коронавируса. В настоящий момент на контроле находятся две вспышки – на Порховском сырзаводе и в Снетогорском монастыре.