С 11 октября в Псковской области разрешат спектакли и концерты в учреждениях культуры

15:43, 08 октября 2021, ПАИ

С 11 октября в Псковской области возобновляется проведение спектаклей, концертов и других культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий с соблюдением ряда условий. Об этом сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова на заседании оперштаба 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Указанные мероприятия могут проводиться только в организациях культуры в зрительных залах, имеющих посадочные места, и только с количеством зрителей не более 50% от общего количества посадочных мест. Допуск зрителей, достигших 18 лет, на такие мероприятия должен осуществляться исключительно при наличии одного из двух документов: сертификата о вакцинации от коронавируса либо справки о перенесенном заболевании в течение 6 месяцев, начиная с даты выздоровления, предшествующих дню проведения мероприятия.