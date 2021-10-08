С 11 октября в Псковской области разрешат спектакли и концерты в учреждениях культуры
С 11 октября в Псковской области возобновляется проведение спектаклей, концертов и других культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий с соблюдением ряда условий. Об этом сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова на заседании оперштаба 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Указанные мероприятия могут проводиться только в организациях культуры в зрительных залах, имеющих посадочные места, и только с количеством зрителей не более 50% от общего количества посадочных мест. Допуск зрителей, достигших 18 лет, на такие мероприятия должен осуществляться исключительно при наличии одного из двух документов: сертификата о вакцинации от коронавируса либо справки о перенесенном заболевании в течение 6 месяцев, начиная с даты выздоровления, предшествующих дню проведения мероприятия.
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С 11 октября в Псковской области разрешат спектакли и концерты в учреждениях культуры
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