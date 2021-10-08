Губернатор Псковской области вручил народному артисту Владимиру Рецептеру медаль «За заслуги перед Псковской областью»
Народный артист России Владимиру Рецептер сегодня, 8 октября, встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Глава региона лично вручил артисту медаль «За заслуги перед Псковской областью». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Михаил Ведерников поблагодарил Владимира Рецептера за вклад в развитие сферы культуры Псковской области и театрального искусства. Отдельные слова признательности Глава региона выразил ему за идею проведения в Псковской области Пушкинского театрального фестиваля. «Это ярчайшее событие, меняясь и модернизируясь со временем, остается любимым как у жителей, так и у гостей региона», — отметил Губернатор и пожелал деятелю искусств здоровья и творческих успехов.
Напомним, Владимир Рецептер — народный артист России, актер, режиссер, писатель и пушкинист. Он - лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии Президента России. Является членом Всероссийского театрального общества, Союза писателей России.
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Губернатор Псковской области вручил народному артисту Владимиру Рецептеру медаль «За заслуги перед Псковской областью»
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