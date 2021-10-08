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Авария коммуникаций на Рижском проспекте затрудняет работу котельной на улице Народной в Пскове

В ликвидации аварии используют гидродинамическую машину. Фото пресс-службы МП Горводоканал

Сегодня специалисты цеха водоотведения и канализации МП  Пскова «Горводоканал» проводили масштабные работы по адресу Рижский проспект, дом 40. Коммунальшики уже сообщали, что этот участок сетей не находится на балансе предприятия, но делают все необходимое для помощи городу и коллегам. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе муниципального предприятия.

Напомним: авария на данном участке затрудняет работу котельной по адресу улица Народная, 33. Специалисты делают все возможное для скорейшего разрешения сложившейся ситуации, привлечено большое количество техники, в том числе, новая гидродинамическая машина, без участия которой не обходится большая часть масштабных работ.

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