Покровская родительская суббота наступила у православных

09:00, 09 октября 2021, ПАИ

9 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, православные отмечают Покровскую родительскую субботу, пишет calend.ru.

Покровская родительская суббота совершается только в нескольких регионах России, поскольку связана с поминовением «погибших воинов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью» при завоевании Иваном IV Грозным Казани в 1552 году.

В то время погибло много людей, поэтому и было установлено особое поминовение усопших в ряде епархий — в Казанской, Вятской, Екатеринбургской и Ижевской – сначала как память о погибших при взятии Казани православных воинах.

Изначально родительская суббота была установлена в XVI веке. В 1592 году святитель Ермоген, бывший в ту пору архиепископом Казанским и Астраханским, направил патриарху Иову письмо, в котором просил установить определённый день памяти и особое поминовение православных воинов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью. И с благословения патриарха по этому случаю и был установлен особый поминальный день всех погибших — Покровская родительская суббота.

Впоследствии православные в этот день вспоминали всех своих усопших родных и близких. Сегодня в этот день принято поминать усопших, посещать храмы и кладбища.

Во всех храмах епархий в регионах, где отмечается этот день, проходят заупокойные богослужения и панихиды.