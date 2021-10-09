Губернатор Псковской области встретился с главой Великих Лук

09:15, 09 октября 2021, ПАИ

8 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Великих Лук Николаем Козловским, где обсудил с ним эпидемиологическую обстановку в городе и перспективные направления развития муниципального образования в области транспортной инфраструктуры и системы образования, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь речь зашла о том, как справляется руководство города с вызовами, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции в осенний период. Николай Козловский проинформировал о том, что эпидемиологическая ситуация в городе находится под контролем.

«Администрация города совместно с правоохранительными органами проводит мероприятия по контролю ограничительных мер в общественных местах. К сожалению, нарушения фиксируются как среди граждан, так и среди работников сферы обслуживания. Несколько лучше дела обстоят в общественном транспорте — нарушения масочного режима единичны», — рассказал глава Великих Лук. Он также добавил, что большая работа проводится в части информирования горожан о необходимости соблюдения норм санитарной безопасности и важности вакцинации от COVID-19.

Глава региона напомнил, что на заседании оперативного штаба приняты дополнительные решения, которые должны способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в регионе, в том числе в крупных городах области. При этом особое внимание необходимо уделять проведению рейдовых мероприятий, подчеркнул Михаил Ведерников.

Николай Козловский поблагодарил Михаила Ведерникова за личное участие в решении актуальных вопросов в Великих Луках в сфере здравоохранения, в частности обеспечения медицинских учреждений города необходимым количеством вакцины и лекарственных препаратов.

Губернатор также обсудил с главой Великих Лук вопросы модернизации улично-дорожной сети в городе. В частности, Николай Козловский доложил о работе в рамках поручений главы региона, касающихся создания плана ремонта и реконструкции дорог в 2022 году. Так, в городе запланировано приведение в нормативное состояние 14 участков дорог общей протяжённостью 6,2 км. Кроме того, предполагается отремонтировать порядка 5 км тротуаров. При этом Николай Козловский уточнил, что в отборе объектов учитывались те улицы, в отношении которых пришло наибольшее количество обращений граждан. Отдельно в предложенном плане учтён ремонт проспекта Ленина.

Глава региона отметил, что план будет проанализирован в части определения источников финансирования объектов. В рамках подготовки к реализации ремонта проспекта Ленина Михаил Ведерников поручил оперативно подготовить проектно-сметную документацию для возможности презентации проекта на федеральном уровне с целью получения дополнительного финансирования.

Также в ходе встречи Михаил Ведерников спросил о том, на каком этапе находится строительство школы на улице Заслонова. Николай Козловский рассказал, что в настоящее время ведётся наружная и внутренняя отделка корпусов. «Прилагаются все усилия и принимаются дополнительные меры для скорейшей сдачи школы в эксплуатацию», — отметил он.

Глава региона в свою очередь подчеркнул, что строительство школы необходимо сопровождать в ручном режиме до полного завершения всех работ.