Стала известна причина пожара на складе в Псковском районе

09:36, 09 октября 2021, ПАИ

Стала известна причина пожара на складе в деревне Уграда Псковского района, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Напомним, 8 октября в 16:56 загорелось складское здание размером 36 на 15 м. Здание выгорело изнутри по всей площади, сгорело имущество. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки внутри здания.

Пожарным удалось спасти от огня два нежилых здания, хозяйственную постройку и автомобиль.

Видео с места происшествия смотрите здесь.