225 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
52 230 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 225 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Выздоровело 44 599 пациентов (за сутки – 308), умерло 816 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 558 611 тестов на коронавирус (за сутки – 2 396).
Губернатор отметил, что рост заболеваемости в регионе продолжается, но с более низкими темпами, чем две недели назад. Также Михаил Ведерников напомнил о новых ограничительных мерах.
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