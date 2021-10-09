Более 178 тысяч жителей Псковской области привились от COVID-19

16:41, 09 октября 2021, ПАИ

178 590 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 187 189 жителей региона. Всего использовано 76,1 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона отметил, что суточная вакцинация почти дошла до 600 прививок, и добавил, что рассчитывает на рост динамики, который будет сохраняться и дальше. Также губернатор подчеркнул, что вакцинация сегодня является важнейшей общей задачей.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 52 230 человек, 44 599 пациентов выздоровело, 816 человек умерло.