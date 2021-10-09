Как щучару на Чудском озере ловили

12:43, 09 октября 2021, ПАИ

«Мы не стареем, когда рыбачим. Мы рыбачим, когда не стареем» – не знаю, кто это и когда сказал, но очень метко, очень это про нашу компанию.

Грибы закончились, пора опять на рыбалку

Ровно месяц мы не были на нашем любимом Чудском озере, и были тому причины: и грибная пора, и ветер, а главное, почти полное отсутствие клёва и в заливе, и в озере. Но и грибы закончились, и погода приемлемая нарисовалась – без дождя, без сильного ветра. В конце сентября впятером мы вновь оказались на берегу Раскопельского залива на «своей» песчаной поляне.

Уха, костёр и звёздное небо с баяном

Поставили лагерь – и вперёд: на рыбалку у нас оставалось полтора часа, темнеет теперь рано. Разделились: мы со Стасом и Марьян пошли к Мде (западная часть залива), а Дмитрий и Сергей – к Пыпно (восточная часть залива). Минут тридцать кружили без намёков на поклёвку. А потом сначала Марьян выудил некрупную щучку, потом у меня подцепилась зубастая граммов на 700 и Стасу такая же улыбнулась. Чуть позже ещё одна на мой спиннинг попалась, чуть крупнее. Клевало хотя и редко, но наши приманки щуки заглатывали очень жадно – по самые гланды. Примета хорошая: это значит, что аппетит у щуки сегодня отменный. Ну, по одной-две словили, на уху достаточно.

Дружно вернулись в лагерь и принялись каждый за своё: кто заготовкой дров занялся, кто картошку чистить, кто рыбу. Быстренько всё приготовили, и через полчаса уха уже кипела. Не обошлось без споров: я настаивал на двойной ухе, а Стас с Дмитрием – на разовой, в том смысле что всю рыбу сразу заложить и не делить на два приёма. Рыбы было много, но моё предложение оказалось в меньшинстве. Уха всё равно вкусная получилась. Как её дружно готовили, так же дружно и ложками поработали. Через какое-то время от стола все к костру передвинулись: под разговоры, под треск сухих сосновых поленьев посидеть в дружной компании – милое дело. А тут и от Дмитрия сюрприз подоспел: оказывается, он сегодня взял баян. Обычно музыкальный инструмент он берёт при особых, каких-нибудь праздничных обстоятельствах, как День рыбака, например, или если день рождения у кого-нибудь из нас. Но на этот раз ни того ни другого не было и сюрприз оказался по-настоящему неожиданным и приятным. Наш самодеятельный рыбацкий ансамбль уже не первый год «гастролирует» по берегам псковских рек и озёр и многим известен. Оказывается, не только нам это нравится. «Мы не стареем, когда рыбачим. Мы рыбачим, когда не стареем» – не знаю, кто это и когда сказал, но очень метко, очень это про нашу компанию. Под звёздным небом под треск поленьев, под весёлые и грустные песни засиделись мы до часу ночи. Давно так долго и душевно не отдыхалось.

Кто за щукой, кто за окунем…

На этот раз ночью нас никто не беспокоил, все пробудились в семь часов утра. От звёздного ночного неба не осталось и следа: над головами были тёмные тучи, солнечный свет едва пробивался – как бы ещё и рановато на воду. Не спеша попили чаю, обговорили, кто и где будет рыбачить, и минут через тридцать мы со Стасом отправились за щукой в залив, а остальные – за окунем на Чудо-озеро.

Почти час мы проплавали в западной части залива безо всякого результата. Нет в этом году щуки в заливе – ни весной её не было, ни летом, вот и осени уже почти половина минуло, а её всё нет и нет. Вчерашнее сообщение соседей нас подзадорило, но их «пятёра», наверное, оказалась счастливой случайностью. И наши вечерние щучки тоже не в счёт – маловат размер и для Раскопельского залива, и для осени. Очень мы соскучились по злым щучьим поклёвкам, увесистым ударам, треску фрикционов, «свечкам» и прочим адреналиновым проявлениям крупной хищницы.

И вот ещё через полчаса нашего скучного плавания начались едва ощутимые даже не удары, а щелчки, кратковременные, буквально на долю секунды, подвисания: нашими воблерами стал кто-то интересоваться. Именно так и начинается щучий клёв, потому мы всегда держим наши спиннинги в руках, а не устанавливаем их в держатели. И эти места, где появляются намёки на наличие щуки, мы начинаем облавливать с особым вниманием и с более частыми проходами по ним. Почти всегда после лёгких ударов, пощипываний и покусываний начинаются более серьёзные атаки на наши приманки. И тут уж не зевай, подсекай, доставай. И этот раз не стал исключением: сначала у меня подцепилась некрупная щучка, потом такая же у Станислава, тут же – опять у меня и уже неплохого килограммового размера. И цеплялись на этот раз щуки то снизу, за «бороду», то сверху, возле глаза, то едва-едва за самый краешек губы. Это плохая примета и признак плохого клёва. Так и случилось. Не более двадцати минут продолжался такой «ленивый» клёв, и… всё стихло.

И так и этак пытались, и одно место поменяли, и другое, и третье – как будто никогда здесь щуки и не было. Решили, что хватит над нами издеваться, повернули лодку к берегу: вернёмся к стоянке, разомнём ноги и отправимся за окунем на Чудо-озеро. Интересно, как там дела у наших рыболовов?

Связь телефонная здесь очень неустойчивая: то она есть, то её нет, – а потому дозвониться до наших «окунятников» на этот раз мы так и не смогли. И только мы отошли от последнего щучьего места метров на сто, круто повернув к берегу, уже собирались и снасти убрать в лодку, как у моего напарника так спиннинг загнуло, что никаких сомнений ни у него, ни у меня не возникло: зацепилась рыбина, настоящая, крупная. Запел фрикцион катушки, рыба серьёзно упиралась и даже десяток секунд успешно разматывала шнур в свою сторону. Но Станислав почти сразу фрикцион прикрутил (я бы так не поступил: по моему опыту, жёстко заторможенная катушка – это неправильно) и довольно энергично подтаскивал рыбу к лодке. Метрах в трёх она всплыла: щука с огромной головой и толстенной тёмной спинищей. Дважды щучара пыталась уйти под лодку, но каждый раз с очередным выныриванием приближалась к нам всё ближе и ближе. Подсачек давно был опущен в воду, и когда щука оказалась в метре от лодки, я подвёл его снизу под рыбину и затащил её в лодку. Красава! Давненько такие нам не попадались. По закону жанра как только щука оказалась в лодке, тут же из её пасти выпал воблер. Повезло! Оказывается, держался наш тройник в щучьей пасти лишь на честном слове. На берегу взвесили добычу – 3200 граммов! Не «пятёра», но тоже очень неплохой экземпляр.

Клёв – сказка!

В озеро мы мчались с отличным настроением. На первой же точке напротив деревни Раскопель обнаружились все три лодки наших товарищей. «Ну как?» – спрашиваем у Дмитрия. «Клёв – сказка! И размер окуня великолепный, десятка два поймал», – сквозь шум лодочных моторов прокричал нам товарищ.

И только мы распустили свои снасти, как тут же клюнуло – и сразу на оба спиннинга. Два некрупных окунька отправились в наш садок. Через минуту вновь загнулись оба спиннинга – на этот раз попались два экземпляра по триста граммов каждый. И товарищи то и дело останавливали свои лодки и выуживали одного полосатого за другим. Сергей Николаевич из-под самого нашего носа (лодочного) с трудом, со скрипом удилища с помощью подсачека затащил в лодку и вовсе адреналиновый экземпляр. «Килограмм! Не меньше», – с удивлением и радостью в голосе оценил свой улов самый старший рыболов нашей компании. «И много у тебя таких?» – полюбопытствовал я. «Крупных – штук пять, но этот из них самый-самый», – ответил Николаич.

Да-а, вот это клёв! Но уже минут через двадцать клевать стало реже и реже, а вскоре клёв и вовсе прекратился. Дорожили мы там, дорожили – за полчаса ни у кого и ничего. Но с десяток полосатых мы со Стасом всё же словить успели. Килограммовых оковалков в нашем улове не было, но пара пятисотграммовых горбачей попалась.

Перебрались на другую окунёвую точку: она недалеко, метрах в трёхстах от первой. И там клевало, но прежней активности уже не было. Около двух часов мы провели на втором окунёвом месте, и в нашей лодке прибавилось ещё десятка полтора-два неплохих окуней. В основном ловился полосатый весом 200-300 граммов, но были и настоящие чудские горбачи, один из них граммов этак под восемьсот. Великолепная рыбалка состоялась: и крупная щука отметилась, и настоящий чудский горбач проявил себя во всей красе.

На берегу взвесили самых крупных окуней. С весом 830 граммов победил горбач Сергея Николаевича, на втором месте с результатом 700 грамм оказался полосатый, выловленный Марьяном, на 10 граммов меньше потянул окунь из нашей со Стасом лодки. Зачётные чудские окуни. Ура! Настоящая осенняя рыбалка началась.

Птицы, которым никто не рад

Одно расстроило. До тех пор пока мы не побывали в этом году на полуострове Мтеж, я как-то не сильно обращал внимание на чёрных уток, которые оказались большими бакланами. В течение нескольких последних лет я их регулярно встречал у берегов Псковского и Тёплого озёр, на реках Чёрной и Желче, а вот в акватории Чудского озера, да ещё в 5-7 километрах от берега увидел впервые. Зрелище удручающее: многие сотни, а может, и тысячи бакланов одновременно кружили над водой, садились на воду, ныряли и опять взлетали, кружили и ныряли. Картина очень напоминала бой чаек, но только масштабы совсем другие и цвет картины – чёрный. Вся эта чёрная армада медленно перемещалась с востока на запад, и это их движение было не что иное, как активная кормёжка. Заметил я их около одиннадцати часов утра, и часа полтора они оставались в поле моего зрения, пока не слились с береговой линией в районе деревни Островцы. Не было на Чудском озере этих рыболовов, во всяком случае в таком количестве, затемняющем небо, – и вот объявились.