Только 2% прошедших полный курс вакцинации россиян заболевают COVID-19

14:43, 09 октября 2021, ПАИ

2 % вакцинированных россиян заболевают коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

В адрес губернатора продолжают поступать вопросы от псковичей, касаемые коронавируса. Глава региона ответил на вопрос, почему не публикуется статистика вакцинного статуса заболевших и умерших.

«Статистика ведётся на федеральном уровне компетентными специалистами Минздрава и ведущих научных институтов. Эта работа ведётся постоянно, и её результаты публикуются», – рассказал глава региона.

В июне были опубликованы данные, согласно которым заболевает 0,5 % людей, полностью прошедших курс вакцинации.

«По мере хода прививочной кампании данных становится больше, и цифры корректируются. В четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко озвучил, что эта цифра составляет уже 2 %», – заявил Ведерников.