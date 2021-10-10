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Михаил Ведерников поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником тружеников села, ветеранов и работников агропромышленного комплекса Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что для Псковской области сельское хозяйство – перспективная отрасль, которая, несмотря на непростые условия, поддерживает стабильный рост производства и демонстрирует хорошие показатели.

Псковская область занимает 1 место в СЗФО по производству мяса, 2 место – по производству зерна и рапса, 4 место – по производству молока. За 8 месяцев этого года объём производства сельскохозяйственной продукции составил более 31 млрд рублей, заметил губернатор.

«Всё это – результат самоотверженного труда наших работников агропромышленного комплекса. В этой сфере трудится более 16 тысяч человек. Благодаря вашему трудолюбию, знаниям, опыту и упорству у Псковской области достойные показатели не только среди субъектов Северо-Западного округа, но и выше средних значений по России», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что в Псковской области продолжается реализация инвестиционных проектов. В прошлом году в Новосокольническом районе была построена молочная ферма на 1800 фуражных коров, ещё одна строится в Псковском районе, начато строительство завода по мясопереработке с объёмом инвестиций в 22 млрд рублей. Каждое предприятие – новые рабочие места и точки роста для экономики региона, добавил губернатор.

«Благодарю всех работников агропромышленного комплекса за добросовестный труд и преданность своей профессии. Особое уважение – ветеранам, кто передаёт свой опыт, профессиональные знания и трудовые традиции молодому поколению. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и новых открытий! С праздником!» – заключил Михаил Ведерников.  

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