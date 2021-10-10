16 человек погибли при крушении самолёта в Татарстане

11:46, 10 октября 2021, ПАИ

16 человек погибли и шестеро пострадали при крушении самолёта в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава России.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в татарском городе Мензелинске упал лёгкий самолёт Л-410, принадлежащий аэроклубу. Всего на борту находились 23 человека, парашютисты и два члена экипажа.

Один из выживших, 30-летний парашютист Дмитрий Дербышев, рассказал, что у самолёта возникла проблема с двигателем и он не смог набрать нужную высоту. Также одной из версий причин крушения называют перегрузку: на борту судна находилось больше людей, чем положено.