40 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Псковской области
В Псковской области 40 пациентов с коронавирусом находятся в отделениях реанимации. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
В настоящий момент загрузка коечного фонда в регионе составляет почти 90 %, уточнил Михаил Ведерников.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 52 459 человек, 44 815 пациентов выздоровело, 823 человека умерли.
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