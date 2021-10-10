40 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Псковской области

12:10, 10 октября 2021, ПАИ

В Псковской области 40 пациентов с коронавирусом находятся в отделениях реанимации. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В настоящий момент загрузка коечного фонда в регионе составляет почти 90 %, уточнил Михаил Ведерников.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 52 459 человек, 44 815 пациентов выздоровело, 823 человека умерли.