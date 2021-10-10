Публикуем видео с места падения мужчины с крепостной стены в Пскове

13:12, 10 октября 2021, ПАИ

Публикуем видео с места падения мужчины с четырёхметровой крепостной стены в Пскове.

Происшествие случилось на Набережной реки Великой, 4, вблизи кафе «Грот».

По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала в заведении, после чего один из мужчин упал с крепостной стены. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировала бригада скорой помощи.