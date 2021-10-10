Публикуем видео с места ДТП в Пскове, где пострадал пассажир

14:36, 10 октября 2021, ПАИ

Публикуем видео с места дорожно-транспортного происшествия в Пскове, где пострадал пассажир автомобиля.

ДТП произошло в ночь на 10 октября на перекрёстке улиц Западной и Коммунальной. Столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ-2113.

В результате ДТП пострадал пассажир ВАЗа. Бригада скорой помощи госпитализировала его в медучреждение.