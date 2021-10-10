Названа предварительная причина крушения самолёта в Татарстане
Причиной крушения лёгкого самолёта Л-410 в Татарстане, по предварительным данным, стала техническая неисправность, сообщает ТАСС со ссылкой на ДОСААФ России.
«По предварительной информации, произошла техническая поломка. Экипаж принял все меры для спасения пассажиров», – уточнили в ДОСААФ и добавили, что самолёт находился под управлением опытных пилотов.
Самолёт потерпел крушение сегодня утром в татарском городе Мензелинске, погибло 16 человек, шестеро пострадали.
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