Названа предварительная причина крушения самолёта в Татарстане

14:16, 10 октября 2021, ПАИ

Причиной крушения лёгкого самолёта Л-410 в Татарстане, по предварительным данным, стала техническая неисправность, сообщает ТАСС со ссылкой на ДОСААФ России.

«По предварительной информации, произошла техническая поломка. Экипаж принял все меры для спасения пассажиров», – уточнили в ДОСААФ и добавили, что самолёт находился под управлением опытных пилотов.

Самолёт потерпел крушение сегодня утром в татарском городе Мензелинске, погибло 16 человек, шестеро пострадали.