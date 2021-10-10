Публикуем видео спасения девочки, упавшей с моста в Пскове

18:16, 10 октября 2021, ПАИ

Публикуем видео спасения 12-летней девочки, которая упала с Ольгинского моста в реку Великую в Пскове.

Происшествие случилось сегодня, 10 октября. Ребёнок упал с моста в реку.

На место происшествия прибыл экипаж ППС. Один из сотрудников и двое очевидцев разделись и прыгнули в воду. Вместе они вытащили девочку из воды.

Бригада скорой помощи госпитализировала девочку в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.