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Общество

Чем опасны кофе с молоком и картошка с мясом, рассказала диетолог

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, к чему может привести неправильное питание.

Врач заметила, что многие люди испытывают дискомфорт после еды и сталкиваются с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта именно из-за несовместимости некоторых привычных блюд или их ингредиентов.

Соломатина рассказала, что многие плохо переносят мясо с картошкой или с макаронами. Это связано с тем, что мясо требует соляной кислоты для переваривания в желудке, в то время как крахмалистые продукты перевариваются главным образом в кишечнике.

По той же причине есть люди, которым противопоказаны пельмени, отметила диетолог. Она также добавила, что плохо сочетаются определённые овощи: не стоит злоупотреблять салатом из помидоров с огурцами. Однако это весьма индивидуально – в адекватном количестве многие его едят и прекрасно себя чувствуют.

Диетолог не советует также пить много кофе с молоком из-за особенностей химического состава этих продуктов. Она сообщила, что если употреблять кофе с молоком в больших количествах, то кофе, как и крепкий чай, будет связываться с белками молока и это затруднит пищеварение.

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