Попавшую в ДТП с участием Собчак пассажирку прооперировали

12:47, 11 октября 2021, ПАИ

Пассажирку, попавшую в Сочи в ДТП с участием Ксении Собчак, успешно прооперировали, пишет «Российская газета».

На данный момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии в искусственной коме. Первоначально женщине диагностировали перелом основания черепа.

Напомним, что 9 октября автомобиль, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной. Во второй машине находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице.



