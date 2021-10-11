Появились подробности ДТП в Великих Луках с брошенным в кювете автомобилем

14:04, 11 октября 2021, ПАИ



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



















Подробности ДТП в Великих Луках, после которого в кювете остался брошенный автомобиль, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

ДТП произошло 9 октября около 23:40. Житель Твери не справился с управлением автомобиля «Ниссан» и совершил столкновение с автомобилем марки «Мерседес Бенц», после чего съехал в кювет и врезался в ЛЭП.

Водитель «Ниссана» получил ушибы и травмы, от госпитализации и освидетельствования отказался. Правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, что 9 октября автомобиль врезался в ЛЭП на улице Новосокольнической, 27а. В результате ДТП машина чуть не свалила бетонный столб, автомобиль получил сильные повреждения. На месте ДТП никого не было, в машине находилось много вещей, а также мобильный телефон, который постоянно звонил.