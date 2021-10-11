Нового руководителя Псковского перинатального центра представили коллективу

13:16, 11 октября 2021, ПАИ

Нового руководителя Псковского перинатального центра Николая Красикова представили коллективу, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко отметила, что Николай Красиков - прекрасный специалист. По образованию он врач - акушер-гинеколог, повышал квалификацию по направлению «Управление в сфере здравоохранения» в РаНХИГС.

«Мы его пригласили из Московской области, где он был заместителем главного врача в ООО «Хавен», - рассказала Марина Гаращенко. - Николай Красиков – хороший врач, который имеет опыт работы и как управленец. Уверена, что он выведет работу перинатального центра на новый качественный и профессиональный уровень».

Николай Красиков родился в Туле, окончил мединститут. Работал фельдшером и врачом-интерном, окончил интернатуру и ординатуру. Долгое время был врачом акушером-гинекологом в медучреждениях Москвы, затем стал начальником управления организации ОМС, ТФОМС Московской области, заместителем директора ТФОМС.