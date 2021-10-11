Поисковики ЗВО нашли останки порядка 1000 погибших в годы войны

15:14, 11 октября 2021, ПАИ

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа обнаружили останки порядка 1000 человек во время экспедиций на местах боёв Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В этом году поисковики провели 10 экспедиций в Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и в Республике Карелии. Так, в Невельском районе военнослужащие оказали помощь Следственному комитету по эксгумации расстрелянных мирных жителей. В Карелии велись масштабные работы по подъему останков красноармейцев, умерших от ран в полевом госпитале и захороненных в братской могиле. Всего военнослужащие обнаружили останки 571 военнослужащего Красной Армии (личности 18 удалось идентифицировать по медальонам), а также 417 гражданских лиц.

В ходе поисковых работ нашли более 300 взрывоопасных предметов, которые были переданы для дальнейшей утилизации. В фонды музеев доставили обнаруженные предметы формы одежды и быта, элементы вооружения.

Напомним, суд признал геноцидом преступления нацистов на территории Псковской области в годы ВОВ.