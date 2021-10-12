Псковичам объяснили, почему за долги по электроэнергии начнут начислять пени

11:10, 12 октября 2021, ПАИ

С 1 ноября жителям региона начнут начислять пени за долги по электроэнергии. Псковэнергосбыт разъяснил, почему начнет взыскивать неустойки, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса, пени будут начислены должникам, которые несколько месяцев не платили за электричество, и тем, кто оплачивает счета регулярно, но частично.

Кроме того, прописана формула расчета неустойки. Пени составят 1/300 ставки рефинансирования ЦБ на день фактической оплаты от суммы долга, начислять их будут каждый день с 31-го по 90-й дни просрочки. С 91-го дня ежедневный штраф увеличится до 1/130 ставки рефинансирования от суммы долга.

Псковичи могут рассчитаться с долгами до 31 октября. В этом случае пени не будут начислены. Остальные неплательщики в ноябре получат квитанции с текущими начислениями за октябрь, задолженностью и штрафом.

Проверить сумму долга и заплатить без комиссии можно в личном кабинете потребителя, на сайте Псковэнергосбыта без регистрации и в центрах обслуживания потребителей.

Сумма долга также указывается в ежемесячных квитанциях. Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25-го числа любым удобным способом.

Ранее Псковэнергосбыт сообщил, что будет начислять пени за просрочку оплаты электроэнергии. Псковичам объяснили, как передать показания электросчетчика.