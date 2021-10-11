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Общество

Названы способы борьбы с депрессией на фоне COVID-19

Психолог Павел Жавнеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, как бороться с депрессиями на фоне коронавируса, пишет Национальная служба новостей.

По словам Павла Жавнерова, первыми симптомами депрессии на фоне COVID-19 являются неприятные ощущения в теле, проблемы со сном, аппетитом и утомляемость.

«Если у человека возникли панические атаки, всё – он уже перешёл в обостренное состояние и ему срочно надо обращаться за помощью… Проблемы наступают, когда возникают какие-то симптомы на фоне тревожности. Самые распространенные «звоночки» – это скачки давления, напряжение в теле, сердцебиение, головокружение, сдавленность и дискомфорт в груди, одышка, дрожь в руках, бросает то в жар, то в холод, слабость в ногах, шаткость походки, ощущение нереальности происходящего, пересыхание во рту или «ком» в горле», – рассказал психолог.

Специалист отметил, что коронавирус являлся катализатором и ускорителем тревожности. Те люди, что были в шаге от депрессии, после перенесенного COVID-19 приходят в обостренное состояние. При этом он добавил, что тревожное расстройство не возникает в одночасье, а накапливается.

По словам Павла Жавнерова, само тревожно-депрессивное расстройство безопасно в плане физического здоровья. Главная проблема в том, что на фоне эмоциональных переживаний человек начинает вести нездоровый образ жизни – перестает заниматься спортом, не выходит на улицу, плохо питается, плохо спит, что в итоге пагубно влияет на здоровье.

Ранее в журнале The Lancet было опубликовано исследование, авторы которого сравнили влияние COVID-19 на распространенность в мире депрессивности и тревожности. Оказалось, что эти показатели выросли на 28 и 26 % соответственно.

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