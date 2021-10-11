Всё ради видео. Опасные челленджи среди пользователей TikTok
Сегодня на сайте «Комсомольской правды в Пскове» вышла статья об опасных челленджах, которые распространяются в TikTok среди подростков. Если в вашей семье подрастает ребёнок, прочитав статью Анастасии Тарасовой «ТОП-3 странных и опасных увлечения псковских тиктокеров», вы сможете предупредить опасное поведение любимого чада. Погоня за просмотрами порой приводит детей не туда, куда следует. Помочиться на камеру в штаны – самое безобидное испытание, есть такие челленджи, которые сопряжены с риском для жизни.
Ранее, ПАИ сообщало, что 22-летний молодой человек ради красивых кадров в социальных сетях прыгнул с моста Александра Невского.
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