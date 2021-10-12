На возвращение к летней динамике вакцинации рассчитывает губернатор Псковской области

07:51, 12 октября 2021, ПАИ

На возвращение к летней динамике вакцинации рассчитывает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он написал в своём Instagram.

«Почти тысяча новых вакцинированных за сутки! Рассчитываю, что мы вернёмся к летней динамике прививочной кампании. Сейчас это имеет принципиальное значение», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По данным на 11 октября, первым компонентом вакцины привились сразу 960 жителей региона. В общей сложности первым компонентом в Псковской области привиты 188 тысяч 493 человека. Вторым компонентом вакцинировались 844 человека, всего - 179 тысяч 620 псковичей. Ревакцинацию прошли 111 человек, всего - 6075.

Израсходовано 76,6% от поступившей в регион вакцины.