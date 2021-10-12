Начался поиск подрядчика на усиление металлоконструкций псковского соцгородка

11:16, 12 октября 2021, ПАИ

Усиление металлоконструкций центрального административного здания с блоком бытового обслуживания Социального городка в деревне Борисовичи Псковского района обойдётся в 7 млн 374 тыс. рублей. Запрос предложений в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.

Источник финансирования — бюджет Псковской области. Указанные работы нужно выполнить до 14 января 2022 года. Рассмотрение и оценка заявок запланированы на 21 октября 2021 года.

Напомним, строительство соцгородка идет с 2013 года. Это комплекс малоэтажных многоквартирных домов, а также ряд объектов инфраструктуры на площади 3 гектара. В жилых домах смогут разместиться до 130 человек, в том числе граждане пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи. Строительство всего комплекса осуществляется на основе принципа «безбарьерная среда». Процесс строительства объекта держит на личном контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников.