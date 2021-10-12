Копоушку и нательный крест нашли псковские археологи на улице Некрасова

11:49, 12 октября 2021, ПАИ

Археологи поделились новыми находками из раскопа на улице Некрасова в Пскове. Об этом сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

Специалистам удалось обнаружить копоушку [тонкий инструмент в форме палки с лопаточкой, предназначенный для чистки уха внутри, - прим. ПАИ] и нательный крест.

Ранее археологи нашли в центре города княжескую печать XI века.