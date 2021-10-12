Вячеслава Володина переизбрали на должность спикера Госдумы

12:30, 12 октября 2021, ПАИ

Депутаты Госдумы VIII созыва сегодня, 12 октября, на своём первом заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450, сообщает ТАСС.

Кандидатура Володина была выдвинута фракцией «Единая Россия». Ранее он занимал пост председателя в Госдуме VII созыва.

Также Госдума избрала девять вице-спикеров. Первыми вице-спикерами избраны единоросс Александр Жуков и представитель КПРФ Иван Мельников.