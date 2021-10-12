Врач объяснил причины молниеносного течения COVID-19

17:58, 12 октября 2021, ПАИ

Молниеносное распространение и течение COVID-19, которое наблюдается в последние дни, связано с мутацией штамма «Дельта», а также с халатным отношением россиян к соблюдению противоэпидемических мер, сообщает «Лента.ру».

По словам специалиста, люди стали меньше опасаться коронавируса, чаще лечатся на дому, не обращаясь к врачам и продолжая распространять инфекцию. А когда дело доходит до необходимости госпитализации, болезнь уже «развивается бурно» и пациента госпитализируют в тяжёлом состоянии.

Он также добавил, что в настоящее время сократился период проявления болезни. Если раньше человек заражался и первые симптомы возникали через две недели, то теперь признаки наступают через пять-семь дней.

В то же время медик заметил, что из-за возросшей скорости передачи вируса штаммы начали мутировать быстрее. Также он отметил, что COVID-19 протекает тяжелее, а смертность, в свою очередь, увеличивается не из-за того, что «люди стали чаще умирать», а из-за того, что стало «больше больных».

Ранее ПАИ сообщало, что в Псковской области у граждан от 20 до 40 лет наблюдается молниеносное течение заболевания коронавирусом с тяжёлыми осложнениями.