Специалистов медуниверситета имени И. И. Мечникова поблагодарил псковский губернатор

17:56, 12 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил работу специалистов Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова, который является курирующим Псковскую область федеральным профильным вузом, сообщили в пресс-службе администрации региона.

12 октября благодарственное письмо администрации области руководству вуза передала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в ходе торжественного заседания учебного совета. Мероприятие прошло в рамках празднования 10-летия со дня объединения Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования и Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И. И. Мечникова.

От имени сотрудников профильного комитета, работников сферы здравоохранения региона и жителей области Михаил Ведерников выразил благодарность коллективу университета за плодотворное сотрудничество, оказание методической поддержки по вопросам организации медицинской помощи и в связи с юбилеем со дня образования учреждения.

Отметим, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова — курирующий вуз Псковской области, осуществляющий в регионе контроль и поддержку подведомственных образовательных организаций Министерства здравоохранения РФ. Научно-практическое сотрудничество осуществляется в рамках федерального проекта «Вуз-регион».

Основным направлением сотрудничества сторон является устранение кадрового дефицита в сфере здравоохранения Псковской области путем подготовки специалистов для работы в медицинских учреждениях субъекта. Кроме того, вуз оказывает содействие псковским врачам в части консультационно-методической помощи, а также практического сопровождения наиболее сложных пациентов.

«Особенно ценной помощь коллег была в период начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Нам регулярно оказывалась поддержка в ведении наиболее тяжелых пациентов, разработке планов маршрутизации больных внутри медучреждений и иных вопросах. Несколько бригад специалистов вуза очно принимали участие в работе медорганизаций региона», — рассказала Надежда Рагозина и проинформировала, что в ближайшее время очередная группа медиков университета снова прибудет в Псковскую область.