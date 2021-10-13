Псковских автомобилистов просят заглядывать под капот, чтобы не травмировать кошек

08:17, 13 октября 2021, ПАИ

Псковских автомобилистов просят быть внимательнее перед поездками, так как в связи с наступлением холодов в полостях машин могут оказаться кошки. Как рассказали в общественной организации «Зоозащита», животные лезут погреться под капоты и могут пострадать.

В связи с этим рекомендуется перед началом движения заглядывать под капот и стучать по колёсам автомобиля. Это позволит выяснить, не поселился ли в машине пушистый зверек.

Напомним, недавно в «Зоозащиту» поступил кот Френки, который попал в двигатель машины. У него были травмированы голова и лапы. Сейчас кот проходит лечение в приюте «Лесопилка».

13 октября ожидается поступление ещё одного животного, который тоже пострадал от двигателя. У него рваные раны на морде и повреждена лапа. «Надо быть очень внимательными при наступлении холодов!» - обратились зоозащитники к автомобилистам.