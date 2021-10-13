В Псковской области провели более 565 тысяч тестов на COVID-19

09:05, 13 октября 2021, ПАИ

В Псковской области проведено 565 669 исследований на коронавирус, из них 2020 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе подтвердились 53 163 случая коронавируса, прирост за сутки составил 237 пациентов. Выздоровели 45 115 человек, в том числе 102 — за минувшие 24 часа. Умерли 832 жителя области.