В Псковской области провели более 565 тысяч тестов на COVID-19
В Псковской области проведено 565 669 исследований на коронавирус, из них 2020 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
С начала пандемии в регионе подтвердились 53 163 случая коронавируса, прирост за сутки составил 237 пациентов. Выздоровели 45 115 человек, в том числе 102 — за минувшие 24 часа. Умерли 832 жителя области.
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12 октября 2021
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