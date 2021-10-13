Еще 102 псковича вылечились от коронавируса

08:42, 13 октября 2021, ПАИ

В Псковской области выздоровели от коронавируса 45 115 человек, в том числе 102 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе подтвердились 53 163 случая коронавируса, прирост за сутки составил 237 пациентов. Умерли 832 жителя области.

В регионе проведено 565 669 исследований на коронавирус, за сутки — 2020.

В Печорах выявлен новый очаг заболевания.