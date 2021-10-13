Еще 102 псковича вылечились от коронавируса
В Псковской области выздоровели от коронавируса 45 115 человек, в том числе 102 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
С начала пандемии в регионе подтвердились 53 163 случая коронавируса, прирост за сутки составил 237 пациентов. Умерли 832 жителя области.
В регионе проведено 565 669 исследований на коронавирус, за сутки — 2020.
В Печорах выявлен новый очаг заболевания.
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12 октября 2021
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