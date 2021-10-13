Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут бесплатно чипировать питомцев в приюте «Лесопилка»

Чипированная на "Лесопилке" домашняя собака Ева

В приюте «Лесопилка» в Пскове можно бесплатно чипировать домашних животных. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель региональной общественной организации «Зоозащита».

Она отметила, что в ветклиниках идентификация питомца стоит недёшево. А в приюте «Лесопилка» чип для питомца сейчас можно получить бесплатно в рамках проекта «Друзей терять не надо», реализуемого на средства субсидии администрации Псковской области. «Зоозащита» закупила на эти деньги сканер и 1000 микрочипов, более 100 из них уже использовали на приютских и домашних собак.

Вера Короткова пояснила, что все домашние и подобранные на улицах животные, которые оказываются в приюте на льготной стерилизации, обязательно чипируются и заносятся в одну из самых больших баз России «Animal id».

Чипировать кошек в приюте пока не пробовали, но это возможно. «Если кто-то хочет чипировать свою домашнюю кошку — милости просим. Если не испугаетесь такой большой иглы, - добавила Вера Короткова. - Чипы стандартные для всех, я встречала чипированных котов. Когда их увозят за границу — это обязательное условие». Ограничений по возрасту животного нет, наличие прививок не обязательно.

Руководитель «Зоозащиты» подчеркнула, что у чипирования есть две цели. Одна из них заключается в том, чтобы помочь людям найти потерявшееся животное. При обнаружении на улице собаки её можно отсканировать в клинике или в приюте, где есть такое оборудование. Если чип есть, связаться с хозяевами не составит труда. Кроме того, такой собачий «мини-паспорт» позволяет привлечь нерадивых владельцев к административной ответственности.

Подробнее о том, как проводится чипирование, читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

Псковичи могут бесплатно чипировать питомцев в приюте «Лесопилка»
13 октября 2021

5,7 млн рублей поступило в бюджет Псковской области в результате легализации «теневой» зарплаты
13 октября 2021

В России предлагают ввести проверки для школьников на курение

13 октября 2021

Студент ПсковГУ разрабатывает летающий автомобиль
13 октября 2021

И.о. директора «Псковпассажиравтотранса» назначен Юрий Михайлов
13 октября 2021

7,6 км приграничной дороги ввели в эксплуатацию после ремонта в Невельском районе
13 октября 2021

Четыре случая возгорания произошло за сутки в Псковской области

13 октября 2021

В этом году ноябрьские выходные продлятся четыре дня

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...