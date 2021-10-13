Псковичи могут бесплатно чипировать питомцев в приюте «Лесопилка»

10:19, 13 октября 2021, ПАИ

В приюте «Лесопилка» в Пскове можно бесплатно чипировать домашних животных. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель региональной общественной организации «Зоозащита».

Она отметила, что в ветклиниках идентификация питомца стоит недёшево. А в приюте «Лесопилка» чип для питомца сейчас можно получить бесплатно в рамках проекта «Друзей терять не надо», реализуемого на средства субсидии администрации Псковской области. «Зоозащита» закупила на эти деньги сканер и 1000 микрочипов, более 100 из них уже использовали на приютских и домашних собак.

Вера Короткова пояснила, что все домашние и подобранные на улицах животные, которые оказываются в приюте на льготной стерилизации, обязательно чипируются и заносятся в одну из самых больших баз России «Animal id».

Чипировать кошек в приюте пока не пробовали, но это возможно. «Если кто-то хочет чипировать свою домашнюю кошку — милости просим. Если не испугаетесь такой большой иглы, - добавила Вера Короткова. - Чипы стандартные для всех, я встречала чипированных котов. Когда их увозят за границу — это обязательное условие». Ограничений по возрасту животного нет, наличие прививок не обязательно.

Руководитель «Зоозащиты» подчеркнула, что у чипирования есть две цели. Одна из них заключается в том, чтобы помочь людям найти потерявшееся животное. При обнаружении на улице собаки её можно отсканировать в клинике или в приюте, где есть такое оборудование. Если чип есть, связаться с хозяевами не составит труда. Кроме того, такой собачий «мини-паспорт» позволяет привлечь нерадивых владельцев к административной ответственности.

Подробнее о том, как проводится чипирование, читайте здесь.