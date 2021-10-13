Две школы закрыли на карантин в Псковской области

11:40, 13 октября 2021, ПАИ

Две школы закрыты на карантин в Псковской области в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 8 октября закрыты Ущицкая СОШ и Залесская НОШ, что составляет 1,31% от общего количества школ в регионе. На карантин частично закрыты шесть классов в трех школах и 11 групп в семи детских садах.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Псковской области на 14,11%.